Колосков назвал главное преимущество ЦСКА над «Спартаком»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал главное преимущество московского ЦСКА над столичным «Спартаком», передают «Известия».

«На мой взгляд, у руководства армейцев доверительные отношения с тренерским штабом. Это преимущество перед «Спартаком», в котором опять что-то происходит», — сказал Колосков.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает второе место, набрав 37 очков, красно-белые замыкают тройку лидеров, имея в активе 35 баллов.



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