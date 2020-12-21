Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом России 2020 года, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отметим, что в голосовании за звание лучшего футболиста России приняли участие болельщики, 16 журналистов, 16 менеджеров и 16 тренеров.
В голосовании за звание лучшего футболиста Влашич набрал 251 балл. Второе место занял полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук (113 очков), третье – полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин (106), четвертое — вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (98), пятое — нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба (82).
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом из второго датского дивизиона.