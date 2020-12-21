Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду

20 декабря мадридский «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 3:1. Один из мячей забил форвард «королевского клуба» Карим Бензема.

Француз отличился в 29-й раз в Ла Лиге за период, когда «сливочных» возглавляет Зинедин Зидан. По данному показателю он вышел на первое место, обойдя португальца Криштиану Роналду, который отличился при Зидане 28 раз в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает второе место, набрав 29 очков.



Ранее сообщалось о том, что Зидан хочет сохранить Иско в «Реале».