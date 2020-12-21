Мазепин рассказал о своем кумире детства
Андрей Черников
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Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о своем кумире детства.
«Я всегда восхищался Михаэлем Шумахером. Отец подарил мне мой первый шлем, это была точная копия шлема Шумахера. Он был единственным, кем я восхищался в детстве», — передает слова Мазепина Nextgen-Auto.
Также спортсмен отметил, что он никем не восторгался, когда серьезно стал заниматься гонками, за исключением тех, кто сильно проводил сезон.
Ранее комментатор «Формулы-1» назвал Мазепина психом.