У наставника «Наполи» Гаттузо обострилось заболевание глаз

В эти минуты проходит матч итальянской Серии А между «Лацио» и «Наполи». Интересно, что тренер неаполитанцев Дженнаро Гаттузо руководит командой с повязкой на глазу.

Football Italia отмечает, что у наставника обострилась окулярная миастения. Это аутоиммунное заболевание которое поражает экстраокулярные мышцы, контролирующие глаза и веки.

У больного могут непроизвольно опускаться веки и двоиться в глазах. Гаттузо носит корректирующие очки, а иногда прибегает к помощи повязки.



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