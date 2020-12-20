«Спартак» заинтересован в сотрудничестве с экс-тренером «Монако»
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «СЭ».
По информации источника, руководство красно-белых заинтересовано в подписании трудового договора с 46-летним португальцем и рассматривает приоритетный вариант сотрудничества именно с иностранным специалистом.
Напомним, что в сезоне-2016/17 Жардим привел монегасков к титулу чемпионов Франции.
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