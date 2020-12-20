«Спартак» заинтересован в сотрудничестве с экс-тренером «Монако»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство красно-белых заинтересовано в подписании трудового договора с 46-летним португальцем и рассматривает приоритетный вариант сотрудничества именно с иностранным специалистом.

Напомним, что в сезоне-2016/17 Жардим привел монегасков к титулу чемпионов Франции.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имя лучшего футболиста 2020 года.