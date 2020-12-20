Губерниев пообещал денежный приз за первую российскую медаль в биатлоне

Комментатор Дмитрий Губерниев пообещал 100 тысяч рублей первому российскому биатлонисту, который завоюет медаль.

«Телеканал «Матч ТВ» и программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» учреждает специальный приз. Спортсмен, который принесет России ближайшую медаль, получит 100 тысяч рублей. Если медаль будет в эстафете, то сумма поделится на четверых», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, россияне остаются без медалей 38 гонок подряд.



Ранее Губерниев предложил ранимым спортсменам идти торговать на рынке.