Стала известна сумма, которую «Спартак» хочет получить за Кокорина
Андрей Черников
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Московский «Спартак» хочет получить за форварда Александра Кокорина €5 млн, сообщает «РБ-Спорт».
Напомним, трансфер Кокорина в московский клуб оценивался примерно в данную сумму.
Отмечается, что в России почти нереально найти команду, которая отдаст за игрока такие деньги, а для зарубежных клубов цена будет выше. Также была информация, что в услугах Кокорина заинтересованы итальянские «Рома» и «Фиорентина».
Ранее Кристиан Нобоа объяснил, почему у Кокорина не получается заиграть в «Спартаке»