Стала известна сумма, которую «Спартак» хочет получить за Кокорина

Московский «Спартак» хочет получить за форварда Александра Кокорина €5 млн, сообщает «РБ-Спорт».

Напомним, трансфер Кокорина в московский клуб оценивался примерно в данную сумму.

Отмечается, что в России почти нереально найти команду, которая отдаст за игрока такие деньги, а для зарубежных клубов цена будет выше. Также была информация, что в услугах Кокорина заинтересованы итальянские «Рома» и «Фиорентина».



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