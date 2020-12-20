В Instagram появилось видео тренировки Гном Гномыча под песню Киркорова
Андрей Черников
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Александр Плющенко, сын экс-фигуриста Евгения Плющенко, провел тренировку под песню Филиппа Киркорова «Снег».
Видео проката опубликовано в Instagram академии Плющенко.
«Саша катал этот длинный номер в конце своей второй тренировки и очень старался», — говорится в подписи к ролику.
Ранее академия Плющенко показала, как Гном Гномыч и другие фигуристы учат кантилевер.