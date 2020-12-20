Российский биатлонист Эдуард Латыпов выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцине, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram.

Латыпов заменит норвежца Эрленда Овренга Бьонтегорда, который снялся с гонки.

Также за Россию побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Александр Логинов.

Масс-старт начнется 20 декабря в 14.00 по московскому времени.



Ранее Губерниев предложил ранимым спортсменам идти торговать на рынке.