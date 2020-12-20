Латыпов выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцине
Андрей Черников
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Хохфильцине, сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram.
Латыпов заменит норвежца Эрленда Овренга Бьонтегорда, который снялся с гонки.
Также за Россию побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Александр Логинов.
Масс-старт начнется 20 декабря в 14.00 по московскому времени.
Ранее Губерниев предложил ранимым спортсменам идти торговать на рынке.