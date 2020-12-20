Боец MMA Исмаилов готов провести поединок против Шлеменко
Андрей Черников
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов готов провести поединок против Александра Шлеменко. Об этом заявил брат и тренер Магомеда Рамазан Исмаилов.
«Я заметил, что почти все хотят бой со Шлеменко. Раз зритель хочет со Шлеменко, значит будет бой с Шлеменко. Думаю, будет яркий и красочный бой, в котором, я надеюсь, мы выиграем», — сказал Рамазан в эфире YouTube-канала «Вестник MMA».
Также он отметил, что Шлеменко является достойным и сильным бойцом.
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