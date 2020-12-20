Гендиректор WADA разочарован решением о сокращении действия санкций в отношении России

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который дисквалифицировал российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях, на два года, передает Asahi.

Напомним, в декабре 2019 года WADA дисквалифицировало россиян на четыре года. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию, которая рассматривалась в CAS со 2 по 5 ноября.

«Я очень разочарован, что срок сократился. Я понимаю разочарование и критику, но именно так работает суд. Мы хотели послать более сильный сигнал России», — сказал Ниггли.

Также он выразил надежду, что это решение изменит мышление в российском спорте.

Ранее WADA потратило $8 млн на расследование в отношении России.