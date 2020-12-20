Наставник сборной Чехии высоко оценил игру команды России

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился мнением о результате матча против национальной команды России, который был проведен в рамках Кубка Первого канала, передает Hokej.cz.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, что позволило сборной занять лидирующую позицию в группе.

«Мы хорошо играли в зоне атаки на протяжении всего матча, но нам не хватало того, что россияне показали в случае с первыми двумя шайбами. Один игрок бросает, а другой закрывает обзор вратарю», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Третьяк выразил недовольство игрой сборной России в большинстве.