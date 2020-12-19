Пеле поздравил Месси с рекордом результативности за один клуб

Легендарный бразильский нападающий Пеле поздравил форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси с повторением рекорда результативности за один клуб. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Напомним, что в прошедшем матче против «Валенсии» 33-летний аргентинец забил свой 643-й мяч в футболке «сине-гранатовых» и смог сравняться по данному показателю с Пеле.

«Поздравляю тебя с историческим достижением, Лионель. Но прежде всего, поздравляю тебя с успешной карьерой в «Барселоне». К сожалению, подобные истории любви будут происходить в будущем все реже», — написал трехкратный чемпион мира.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 13-го тура чемпионата Италии «Парма» уступила туринскому «Ювентусу».