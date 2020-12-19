Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров Серии А.

35-летний форвард забил два мяча в ворота «Пармы» в матче 13-го тура чемпионата Италии, тем самым доведя общее число голов до 12-ти, обогнав шведского игрока «Милана» Златана Ибрагимовича и бельгийского футболиста «Интера» Омелу Лукаку.

Напомним, что всего в 2020 году Роналду забил 41 мяч в 38 играх за «бьянконери».

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к возвращению в «Сочи».