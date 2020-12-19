Бывший глава СБР Драчев подверг жесткой критике выступление биатлонистов

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подверг жесткой критике выступление сборной в нынешнем сезоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отечественные биатлонисты выступают в гонках без шансов на победу.

«Система, которую мы строили от юношей к основному составу, развалилась. Мы видим Александра Логинова, который готовился отдельно от сборной. И его результаты упали на уровень 2018 года.

За два года мы сделали из него чемпиона мира, а теперь, похоже, России не нужны медали», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась гонка преследования у мужчин.