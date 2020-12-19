Головин вернется на поле в первой игре «Монако» в январе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в скором времени сможет вновь выйти на поле, сообщает официальный сайт команды.

Об этом проинформировал главный тренер клуба, выступающего в чемпионате Франции, Нико Ковач.

«Рад снова видеть его с нами на тренировках. Я разговаривал с доктором. Он поправляется, но я думаю, что не стоит рисковать. Ждем его возвращения в первой игре января», — заявил специалист.

Головин получил повреждение в матче второго тура чемпионата Франции в конце августа. С тех пор игрок не выходил на поле, а сроки его восстановления постоянно менялись.

Ранее сообщалось, что союз спортивных журналистов Франции высказался об угрозах Виллаш-Боаша.