Резцова высказалась о решении CAS по делу РУСАДА и WADA

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова поделилась мнением относительно ситуации, сложившейся в отечественном спорте.

Напомним, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.

«Комментировать решение CAS я не стану... Отстранили и отстранили. Значит, так надо. Про причины данного решения надо у руководства нашего спросить: я просто сижу дома и слежу за ребятами. Два года вместо четырех? Вперед забегать нельзя — мы же не знаем, что будет завтра», — передает слова Резцовой Sport24.

Ранее сообщалось, что 0,9% допинг-проб российских спортсменов в 2019 году оказались положительными.