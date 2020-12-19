Тактаров поделился мнением о будущем Хабиба

Ветеран ММА, прославленный боец из России Олег Тактаров предположил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов все же возобновит карьеру.

«Уйти вовремя — талант. Я почему и сказал, что Хабиб сделал то, чего не сделал Федор Емельяненко. Хотя он еще этого не сделал... И вряд ли сделает.

Думаю, сейчас он поймет, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни, особенно с этими боями. Естественно, первое, что придет на ум, — дальше продолжать выступать. И потеряем героя, не мы потеряем, а Кавказ в частности», — заявил Тактаров в эфире на своей странице в Instagram.

Напомним, что 24 октября Хабиб досрочно одолел Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби, а затем объявил об уходе из спорта.

Ранее в UFC рассказали о потерях в случае отмены турниров из-за COVID-19.