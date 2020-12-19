0,9% допинг-проб российских спортсменов в 2019 году оказались положительными
Андрей Черников
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2019 году взяло 9 516 допинг-проб. 0,9% тестов оказались положительными. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общий процент положительных проб снизился по сравнению с 2018 годом с 1,05% до 0,97%.
Стоит отметить, что в США сделали 11 213 тестов. Из них 1,7% показали наличие запрещенных препаратов.
В Китае было взято 9 936 проб (0,1% положительных).
Ранее Алексей Ягудин эмоционально отреагировал на отстранение российских спортсменов.