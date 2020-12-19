Радимов раскритиковал «Спартак» за игру с «Зенитом»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал московский «Спартак» за игру с сине-бело-голубыми, передает «СЭ».

Напомним, столичный клуб проиграл со счетом 1:3.

«Такого трусливого «Спартака» я никогда не видел. С первых минут прижался к воротам и весь матч оборонялся. Красно-белые не думали атаковать», — сказал Радимов.

Также он добавил, что «Спартак», не участвующий в еврокубках, выглядел физически намного хуже, чем «Зенит», который играл в Лиге чемпионов.

Ранее Радимов предсказал чемпионство «Зенита» по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).