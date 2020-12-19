Месси стал «Чемпионом мира»

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси получил награду Champion for Peace of the Year, которая вручается спортсмену, проявившему активное участие в деятельности по достижению мира, справедливости и социальной интеграции.

«Через свой фонд Месси продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира», — говорится на сайте организации Peace and Sport.

В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинец провел 12 матчей, забив пять мячей.

Ранее сотрудникам магазина французского «ПСЖ» сообщили о трансфере Лионеля Месси.