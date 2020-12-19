Комиссия спортсменов WADA недовольна решением CAS по России

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) осталась недовольна решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по дисквалификации России, сообщает пресс-служба организации.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство приняло решение дисквалифицировать Россию на четыре года за изменение баз данных Московской антидопинговой лаборатории. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию российской стороны, снизив срок наказания на два года.

Таким образом, следующие два года российские атлеты на международных соревнованиях смогут выступать только под нейтральным флагом.

«Санкции, которые получают отдельные спортсмены за нарушения антидопинговых правил, являются строгими. Мы ожидаем, что организации и управленцы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, но этого не произошло», — отмечено в сообщении WADA.

Ранее сообщалось, что Анфиса Резцова высказалась о двухлетнем бане российского спорта.