Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о двухлетнем бане российского спорта на международной арене, передает Sport24.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство приняло решение дисквалифицировать Россию на четыре года за изменение баз данных Московской антидопинговой лаборатории. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию российской стороны, снизив срок наказания на два года.

«Комментировать решение CAS я не буду. Отстранили и отстранили – значит, так надо. Про причины надо у руководства нашего спрашивать: я просто сижу дома и слежу за нашими ребятами», — заявила Резцова.

Ранее сообщалось, что Третьяк назвал решение CAS победой российского спорта.