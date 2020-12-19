Главный тренер сборной России не смог объяснить причину срывов Мироновой

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал результаты биатлонистки Светланы Мироновой, передает «Матч ТВ».

В спринте в австрийском Хохфильцене на четвертом этапе Кубка мира Миронова стала лишь 38-й. На этапах турнира у лидера сборной России возникают проблемы со стрельбой, специалист отметил, что по большей части это происходит из-за психологии.

«Я не могу объяснить эту ситуацию и, думаю, что ее никто не объяснит. Да, у Светланы случаются такие срывы. Хотелось бы, чтобы их было поменьше или вообще не было», — заявил Польховский.

Ранее сообщалось, что норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Австрии.