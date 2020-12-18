Президент РФС Дюков не оценил работу Черчесова в 2020 году
Вадим Балканов
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков раскритиковал работу главного тренера мужской национальной сборной Станислава Черчесова. Об этом сообщает Sport24.
Функционер отметил, что в нынешнем году российская команда выступила неудовлетворительно.
«Было неплохое начало, но затем случилась серия из шести игр без побед. Задача, которая ставилась — повышение в Лиге наций, — не была решена», — заявил Дюков.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о возможной отставке белорусского специалиста Виктора Гончаренко.