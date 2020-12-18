ФИФА приняла к сведению решение CAS об отстранении российских спортсменов
Андрей Черников
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Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на два года, передает «СЭ».
Напомним, россияне смогут участвовать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в статусе нейтральных спортсменов.
«ФИФА приняла к сведению решение CAS и оценит его последствия», — сказали в организации.
Ранее в CAS объяснили, почему смягчили наказание для российских спортсменов.