ФИФА приняла к сведению решение CAS об отстранении российских спортсменов

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на два года, передает «СЭ».

Напомним, россияне смогут участвовать на чемпионатах мира и Олимпиадах только в статусе нейтральных спортсменов.



«ФИФА приняла к сведению решение CAS и оценит его последствия», — сказали в организации.

Ранее в CAS объяснили, почему смягчили наказание для российских спортсменов.