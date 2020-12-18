Тедеско улетит в Германию 18 декабря
Андрей Черников
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско улетит в отпуск в Германию 18 декабря, передает «СЭ».
Напомним, 16 декабря специалист заявил о том, что не будет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.
Отмечается, что руководство «Спартака» намерено рассмотреть вариант досрочного расторжения контракта, если оперативно найдет немцу замену.
Ранее Шамиль Газизов подвел итоги работы в «Спартаке».