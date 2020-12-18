Стал известен выбор Черчесова в голосовании за лучшего тренера 2020 года

Стал известен выбор главного тренера сборной России Станислава Черчесова в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА.

Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что Черчесов поставил на первое место главного тренера мюнхенской «Баварии» Ханса-Дитера Флика, на второе — тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и на третье — мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что Клопп стал лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА.