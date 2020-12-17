Чалов оформил хет-трик и подвел итоги первой части сезона для ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик и подвел итоги первой части сезона, передает «Матч-Премьер».

По словам нападающего, ЦСКА потерял очень много очков. Чалов отмечает, что московский клуб не может позволить себе терять столько очков, если на что-то рассчитывает.

«Спокойно отдохнем и будем биться. У нас всегда самые высокие задачи», — добавил он.



Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ.