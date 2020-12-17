Чалов оформил хет-трик и подвел итоги первой части сезона для ЦСКА
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1.
Нападающий ЦСКА Федор Чалов оформил хет-трик и подвел итоги первой части сезона, передает «Матч-Премьер».
По словам нападающего, ЦСКА потерял очень много очков. Чалов отмечает, что московский клуб не может позволить себе терять столько очков, если на что-то рассчитывает.
«Спокойно отдохнем и будем биться. У нас всегда самые высокие задачи», — добавил он.
Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ.