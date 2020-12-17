Гончаренко подвел итоги первой части сезона для ЦСКА
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги игры и первой части сезона, передает «Матч Премьер».
По словам тренера, первая часть сезона сложилась для ЦСКА достаточно хорошо в плане результата и командной структуры.
Гончаренко отмечает, что футболисты московского клуба вышли из отпуска в конце мая и получили очень большую нагрузку.
«Наверное, это то, к чему надо стремиться, такому большому количеству игр, но пока мы к этому не привыкли», — добавил он.
Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ.