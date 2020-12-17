Гончаренко подвел итоги первой части сезона для ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги игры и первой части сезона, передает «Матч Премьер».

По словам тренера, первая часть сезона сложилась для ЦСКА достаточно хорошо в плане результата и командной структуры.

Гончаренко отмечает, что футболисты московского клуба вышли из отпуска в конце мая и получили очень большую нагрузку.

«Наверное, это то, к чему надо стремиться, такому большому количеству игр, но пока мы к этому не привыкли», — добавил он.



Ранее ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ.