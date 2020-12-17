Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, почему России могут продлить санкции.

«Если говорить про срок ограничений, то для спортсменов и спортивных специалистов, конечно, два года бана и четыре года — разница ощутимая. Молодые атлеты, которые с этой допинговой историей напрямую не связаны, наверное, могут данное решение CAS оценить позитивно. Но если посмотреть на эту ситуацию профессионально, то Россия теперь обязана предоставить абсолютно все материалы, которые касаются изучения вопроса об изменениях в базе данных московской лаборатории. Это уже решение суда. Полагаю, если в течение двух лет данное требование российской стороной в рамках восстановления статуса РУСАДА не будет выполнено, то санкции для России могут продлить.

В любом случае решение CAS сложно назвать победой. Суд отметил, что несмотря на то, что санкции оказались не такими обширными, как того хотели в WADA, решение суда нельзя рассматривать в качестве подтверждения позиции РУСАДА и российских властей. Если вы хотите понять, кто выиграл, то достаточно посмотреть на распределение расходов по судебному делу. 80% судебных затрат должно покрыть РУСАДА. Кроме того, среди требований оплата 10% от доходов РУСАДА за весь 2019 год, но не менее $100 тысяч, а также компенсировать WADA расходы за расследование этого дела $1,27 млн и мониторинг соответствия», — сказал Ганус «Газете.Ru».

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов на два года от международных соревнований.

Ранее в США рассказали о способности России коррумпировать мировой спорт.