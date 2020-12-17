РУСАДА выплатит WADA более $1 млн

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российских спортсменов на два года от международных стартов.

В релизе CAS отмечается, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) $1,27 млн.

В такую сумму были оценены расходы WADA с января 2019 года на исследование данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории.



Ранее депутат Дмитрий Свищев раскритиковал решение отстранить российских спортсменов.