«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» благодаря дублю Рашфорда

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 13 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и закончилась со счетом 3:2.

Дубль в составе «Манчестер Юнайтед» оформил Маркус Рашафорд.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.