Защитник ЦСКА поделился мыслями о предстоящей игре с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился мыслями о предстоящей игре с «Ростовом» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба армейского клуба.

Встреча состоится 17 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Каждая игра против «Ростова» тяжелая, они постоянно близки к высоким местам в таблице. Я ожидаю сложный матч, но мы хотим выиграть и прервать нашу неудачную серию, чтобы уйти в зимнюю паузу в нормальном настроении», — сказал Магнуссон.

До матча ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. «Ростов» занимает пятую строчку, набрав 32 балла.

Ранее сообщалось, что Фукс приступил к тренировкам в общей группе перед матчем «Ростов» — ЦСКА.