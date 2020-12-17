«Спартак» может возглавить иностранец после ухода Тедеско

Новым главным тренером московского «Спартака» может стать иностранный специалист, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3) объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение специалиста рассчитано до конца сезона, однако уволить Тедеско могут в скором времени.

По итогам прошлого сезона «Спартак» занял седьмую строчку в чемпионате России и не попал в еврокубки. После 19-ти туров в нынешнем розыгрыше РПЛ команда идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ответил «Спартаку» цитатой из фильма «Брат».