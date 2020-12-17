Трех фанатов «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
Карен Саркисян
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Трех фанатов московского «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», сообщает Sport24.
По информации источника, фанатов «Спартака» собираются привлечь к административной ответственности по статье 20.2 КОАП РФ — нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
Ранее в РПЛ отреагировали на потасовку между фанатами «Зенита» и «Спартака».