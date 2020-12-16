Главный тренер женской сборной России по гандболу отправлен в отставку

Амбос Мартин уволен с поста главного тренера женской сборной России по гандболу, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

Решение об увольнении тренера было принято по итогам выступления сборной России по гандболу на чемпионате Европы 2020 года.

Напомним, что Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер женской сборной России по гандболу будет отправлен в отставку.