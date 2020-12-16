В «Роторе» пошутили на тему победы над «Арсеналом»

Волгоградский «Ротор» обыграл тульский «Арсенал» в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счетом 1:0.

Пресс-служба «Ротора» прокомментировала результат игры на официальной странице волгоградского клуба в Twitter.

»+3, ещё 15 до еврокубков», — написано в публикации с фотографией из раздевалки клуба.



РПЛ. 19-й тур

«Ротор» — «Арсенал» — 1:0

Гол: 1:0 — Фламарион Жовину Филью, 81 (П).

Ранее «Сочи» обыграл «Динамо» в матче РПЛ.