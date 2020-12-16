Директор «Чертаново» рассказал о поездке Пиняева в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Чертоново» Николай Ларин сообщил, что поездка нападающего подмосковного клуба Сергея Пиняева на стажировку в «Манчестер Юнайтед», передает «РБ-Спорт».

По словам директора, Пиняев не полетит в Манчестер из-за пандемии.

Ларин отмечает, что английский клуб продолжает следить за нападающим.

«После каждого матча спрашивали о его игре и состоянии», — добавил он.

В нынешнем сезоне Олимп — ФНЛ Сергей Пиняев сыграл в 14 матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» в игре АПЛ.