Бывший президент «Локомотива» высказалась о возможной отставке Гончаренко из ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможной отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского ЦСКА, передает «РБ-Спорт».

По мнению бывшего президента, Гончаренко — тренер хороший, но видно, что он устал от команды ЦСКА.

Смородская отмечает, что что-то в московском клубе буксует, но что и где, он не знает, не находясь внутри.

«Что-то не получается, и любое решение ЦСКА меня не удивит», — добавила она.

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что ЦСКА отправит Гончаренко в отставку после матча 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится 17 декабря в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 по мск.

Ранее Березуцкий рассказал о взаимоотношениях с Гончаренко.