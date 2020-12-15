Кобелев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»
Андрей Черников
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Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», передает RT.
«Предположу, что «Зенит» будет владеть инициативой, а красно-белые — убегать в быстрые контрвыпады. Подопечные Доменико Тедеско на протяжении всего сезона такой футбол и показывают», — сказал Кобелев.
Встреча состоится 16 декабря.
Ранее Кобелев раскритиковал поведение Тедеско.