Кобелев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», передает RT.

«Предположу, что «Зенит» будет владеть инициативой, а красно-белые — убегать в быстрые контрвыпады. Подопечные Доменико Тедеско на протяжении всего сезона такой футбол и показывают», — сказал Кобелев.

Встреча состоится 16 декабря.



Ранее Кобелев раскритиковал поведение Тедеско.