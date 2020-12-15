Экс-наставник «Динамо» раскритиковал поведение Тедеско

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев раскритиковал поведение тренера столичного «Спартака» Доменико Тедеско, передает RT.

«Думаю, он просто звенит пустыми банками. У всех нас есть эмоции, однако нужно сдерживать себя. В поведении же Тедеско много показного. Мне не нравится, как он себя ведет», — сказал Кобелев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 35 очков.



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