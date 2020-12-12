Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Австрии
Вадим Балканов
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Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Австрии.
Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты и 38 секунд.
Серебряную медаль завоевал его соотечественник Эмильен Жакелен, отставший более чем на 25 секунд.
Третью строчку занял норвежец Йоханнес Дале, стартовавший в пасьюте первым.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. У него 14-е место с более чем двухминутным отставанием от лидера.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев в прямом эфире пожевал варежку после неудачного выступления российских биатлонисток в эстафете.