Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Австрии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 32 минуты и 38 секунд.

Серебряную медаль завоевал его соотечественник Эмильен Жакелен, отставший более чем на 25 секунд.

Третью строчку занял норвежец Йоханнес Дале, стартовавший в пасьюте первым.



Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев. У него 14-е место с более чем двухминутным отставанием от лидера.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев в прямом эфире пожевал варежку после неудачного выступления российских биатлонисток в эстафете.