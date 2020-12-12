Россиянки в биатлонной эстафете проиграли ходом более двух минут

Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Быстрейшими на лыжне оказались представительницы Франции, занявшие итоговое второе место.

Сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, заняла восьмое место (+1.51,0; 1+8), проиграв ходом француженкам 2 минуты 14 секунд.

После этого старта антирекорд национальной сборной России по числу выступлений без медалей был обновлен и достиг 30 гонок.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не ждет позитива от биатлонной сборной России.