Российские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете на этапе КМ
Женская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Норвежки прошли дистанцию за 1 час 8 минут 4,3 секунды, сделав один штрафной круг и использовав шесть дополнительных патронов. Вторыми стали представительницы Франции (+25,5; 0+16). Третьими финишировали шведские биатлонистки (+32,5; 1+9).
Сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, заняла восьмое место (+1.51,0; 1+8).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не ждет позитива от биатлонной сборной России.
Биатлон. Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен
Эстафета. 4х6 км
1. Норвегия — 1:08.04,3 (1+6)
2. Франция — +25,5 (0+16)
3. Швеция — +32,5 (1+9)...
8. Россия — +1.51,0 (1+8)