Липницкая вошла в тренерский штаб Плющенко

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая вошла в тренерский штаб двукратного победителя Игр Евгения Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в наш клуб, добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде три Олимпийских чемпиона. Мощь!» — написал Плющенко в Instagram.

Липницкая является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи в командном турнире, победительницей первенства Европы, серебряным призером чемпионата мира и обладательницей серебра финала Гран-при.

В 2017 году фигуристка приняла решение завершить карьеру.

Ранее Липницкая поддержала двукратную чемпионку мира Александру Трусову после выступления в короткой программе на московском этапе Кубка России.