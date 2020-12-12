Экс-тренер «Ростова» оценил игру российских клубов в еврокубках

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру российских клубов в еврокубках, передают «Известия».

Напомним, в весенний части еврокубков сыграет только «Краснодар», который выступит в 1/16 финала Лиги Европы.



«Всем бы командам поставил «неудовлетворительно». Не стоит обманывать себя. Надо делать правильные выводы и идти дальше», — сказал Балахнин.

Ранее стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала ЛЕ.