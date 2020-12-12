Экс-тренер «Ростова» оценил игру российских клубов в еврокубках
Андрей Черников
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил игру российских клубов в еврокубках, передают «Известия».
Напомним, в весенний части еврокубков сыграет только «Краснодар», который выступит в 1/16 финала Лиги Европы.
«Всем бы командам поставил «неудовлетворительно». Не стоит обманывать себя. Надо делать правильные выводы и идти дальше», — сказал Балахнин.
Ранее стали известны возможные соперники «Краснодара» в 1/16 финала ЛЕ.