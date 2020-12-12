Арустамян порассуждал о роли Заремы Салиховой в «Спартаке»
Андрей Черников
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Журналист Нобель Арустамян порассуждал о роли жены владельца московского «Спартака» Заремы Салиховой в команде, передает «РБ-Спорт».
«Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака». Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором?» — сказал Арустамян.
Напомним, 8 ноября с поста генерального директора клуба был уволен Шамиль Газизов.
Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал провалом уход Газизова из московского клуба.