Арустамян порассуждал о роли Заремы Салиховой в «Спартаке»

Журналист Нобель Арустамян порассуждал о роли жены владельца московского «Спартака» Заремы Салиховой в команде, передает «РБ-Спорт».

«Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака». Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором?» — сказал Арустамян.

Напомним, 8 ноября с поста генерального директора клуба был уволен Шамиль Газизов.



Ранее ветеран «Спартака» Евгений Ловчев назвал провалом уход Газизова из московского клуба.