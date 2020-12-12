Американский юрист: к «Ахмату» нельзя даже близко подходить

Американский юрист Аркадий Бух порассуждал о будущем американского бойца Тони Джонсона, который выступает в Absolute Championship Akhmat (ACA), передает Sport24.

Напомним, ограничительные меры были введены в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Санкциям также подверглись промоушен по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат».

Юрист отметил, что люди, которые работают в клубе и получают в нем деньги, подпадают под американские санкции и им грозят сроки в США.

Также Бух вспомнил слова президента Российской Федерации Владимира Путина, который заявил, что США с помощью своей юридической системы создают давление на другие страны, а стандарты мировых порядков определяет Вашингтон, а не страны, где что-то происходит.

«К клубу «Ахмат» даже близко подходить нельзя», — добавил Бух.

Ранее депутат Игорь Лебедев высказался о санкциях США против «Ахмата».